Kahraman otobüs şoförü, bayılan genci hastaneye yetiştirdi

Edinilen bilgiye göre olay, 8 Ocak Pazartesi günü sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Kuyumcukent - Yenikapı arasında sefer yapan 31 numaralı özel halk otobüsü, Fatih Millet Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu sırada yolculardan biri kendinden geçerek yere yığıldı. Gencin yere yığıldığını gören vatandaşlar bayılan gence yardım etmek için seferber oldu. Vatandaşların çabaları genci kendine getiremezken, devreye özel halk otobüsünün şoförü girdi.

Seyir halinde oldukları Millet Caddesi üzerinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olduğunu fark eden şoför Cemal Akdağ, ambulans bekleyerek vakit kaybetmemek adına gaza basarak hastaneye doğru yola çıktı. Sabah saatlerinde trafiğin seyrek olmasının da etkisiyle kısa bir süre içerisinde hastaneye ulaşan şoför Cemal Akdağ, otobüs içerisinde baygın yatmakta olan genci Acil Servis kapısında sağlık görevlilerine teslim etti.

Sağlık ekipleri baygın gence ilk müdahaleyi otobüs içerisinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından genç sağlık ekipleri tarafından acil servise alınarak tedavisine devam edildi.

  • Güncel 10 Ocak 2018 10:17
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Kahraman otobüs şoförü, bayılan genci hastaneye yetiştirdi videosuna yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat