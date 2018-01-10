Kahraman otobüs şoförü, bayılan genci hastaneye yetiştirdi

Edinilen bilgiye göre olay, 8 Ocak Pazartesi günü sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Kuyumcukent - Yenikapı arasında sefer yapan 31 numaralı özel halk otobüsü, Fatih Millet Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu sırada yolculardan biri kendinden geçerek yere yığıldı. Gencin yere yığıldığını gören vatandaşlar bayılan gence yardım etmek için seferber oldu. Vatandaşların çabaları genci kendine getiremezken, devreye özel halk otobüsünün şoförü girdi.

Seyir halinde oldukları Millet Caddesi üzerinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olduğunu fark eden şoför Cemal Akdağ, ambulans bekleyerek vakit kaybetmemek adına gaza basarak hastaneye doğru yola çıktı. Sabah saatlerinde trafiğin seyrek olmasının da etkisiyle kısa bir süre içerisinde hastaneye ulaşan şoför Cemal Akdağ, otobüs içerisinde baygın yatmakta olan genci Acil Servis kapısında sağlık görevlilerine teslim etti.

Sağlık ekipleri baygın gence ilk müdahaleyi otobüs içerisinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından genç sağlık ekipleri tarafından acil servise alınarak tedavisine devam edildi.