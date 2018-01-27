Kahraman Mehmetçiğin sabah uykusu

AFRİN'deki Zeytin Dalı Harekâtı, 8. gününde de yoğun bir şekilde devam ediyor. Operasyonları büyük bir özveriyle sürdüren kahraman Mehmetçiğimizin yaşamsal ihtiyaçlarını karşıladığı anlar da zaman zaman kameraya yansıyabiliyor.

Bu görüntülerde de, nöbeti devreden Mehmetçiğin sabah uykusu kameralara yansıyor. Oturarak gözlerini dinlendirmeye çalışan askerimizin bu anları izleyenleri duygulandırıyor.

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