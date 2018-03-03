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Kahraman komutan F-16'lardan öyle bir şey istedi ki!

Kahraman komutan F-16'lardan öyle bir şey istedi ki!

Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/PYD'lı teröristler, 1083 rakımlı tepede Mehmetçiğe haince saldırdı fakat askerimiz teröristlere geçit vermedi.

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Eklenme Tarihi: 02-03-2018 20:45 - Güncelleme: 03-03-2018 00:45

F-16'lar sisli hava ve kısa mesafede süren çatışmalar yüzünden bombardıman yapmakta güçlük çekerken kahraman bir Türk komutan F-16'lara şöyle seslendi: "Uçaklarımız bizi vursun, teröristler de ölsün".

Afrin'de 100'ü aşkın PYD/ PKK'lı terörist olumsuz hava koşullarından yararlanarak tünellerden 1083 rakımlı tepeye sızma girişiminde bulundu. Kahramanca direnen Mehmetçik 22 teröristi öldürürken 8 askerimiz şehit düştü. Fakat 1083 rakımlı tepede teröristlere geçit verilmedi.

UÇAKLARIMIZ BİZİ VURSUN

Çatışma sırasında ATAK helikopterleri ve F-16'lar bölgeyi yoğun atış altına aldı. İşte tam bu sırada bir Türk komutan kahramanca bir çağrıda bulundu. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, o kahraman komutanın çağrısını Habertürk TV'de anlattı. Birkaç gündür bölgeye çöreklenmiş bir sisin olduğunu belirten Ağar, bu sisin görüşü çok azalttığını, göz gözü görmez hale geldiğini söyledi ve şunları dile getirdi:

Terör örgütü bu sisten yararlanarak tünellerden askerimize yaklaştı. Kahraman bir komutanımızın bir çağrısı var. 'Uçaklarımız bizi vursun. Bizim şehadetimizle birlikte teröristler de ölsün.' Bu söz harekatta sembol olabilecek bir örneklerden biri.

Türkiye yasa boğulmuştu: Afrin şehitlerine son veda!Türkiye yasa boğulmuştu: Afrin şehitlerine son veda!Türkiye yasa boğulmuştu: Afrin şehitlerine son veda!Türkiye yasa boğulmuştu: Afrin şehitlerine son veda!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Vatansever Türk 03 Mart 2018 03:30 Misafir 2300 tane pyd'pkklı teröristlerin leşi Türk askerinin sıktığı kurşunlarla, bombalarla cehennemin dibini boyladı. Marifet Abd'nin silahlarında olsaydı pkk'pyd'li teröristler kuyruğunu sıkıştırıp köşe bucak kaçıp fare deliklerine saklanmazlardı. Sonuçta Abd pyd'pkk'lı teröristlere de tırlar dolusu silah verdi. Marifet Abd'nin silahlarında değil. Marifet Kahraman Türk askerindedir.

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