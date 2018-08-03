Kahraman kedi sahibini ölümden kurtardı

İngiltere'de Charlotte Dixon isimli bir kadının hastayken sahiplenip büyüttüğü kedi, yıllar sonra ona olan borcunu ödedi. Sahibinin hastalığını farkedip hayatını kurtardı.

Kahraman kedi sahibini ölümden kurtardı

İngiltere'de Charlotte Dixon isimli bir kadının hastayken sahiplenip büyüttüğü kedi, yıllar sonra ona olan borcunu ödedi. Sahibinin hastalığını farkedip hayatını kurtardı.

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Kahraman kedi sahibini ölümden kurtardı

İngiltere'nin Redditch şehrinde Charlotte Dixon isimli kadın hasta olan sekiz yaşındaki kedi Theo'yu sahiplenmiş, tüm hayatını onu iyileştirmeye adamıştı. Kedi sahibi Charlotte Dixon'ın yirmi dört saat düzenli bakımı sayesinde hayatta kalmıştı.

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Kahraman kedi sahibini ölümden kurtardı

Yıllar sonra, gecenin bir yarısı sahibi Charlotte'un vücudunda bir kan pıhtısı farketti ve onu sürekli hareket ettirip hırçın davranışlarla uykuya dalan sahibini uyandırmaya çalıştı. Sahibini uyandıran kedi sayesinde, kadın büyük bir tehlikeden kurtuldu.

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Kahraman kedi sahibini ölümden kurtardı

Ölümcül bir kan pıhtısını farkeden kedi İngiltere'de düzenlenen yarışmada 2018 Yılının Ulusal Kedisi seçildi. Fakat ne yazık ki ödüllerin açıklanmasına bir hafta kala kahraman kedi öldü.

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