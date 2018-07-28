Kağıthane'de taciz şüphelisine linç girişimi

Kağıthane'de çocukları taciz ettiği ileri sürülen bir kişi darbedildi. Alınan bilgiye göre, C.T'yi Sanayi Mahallesi'nde kız çocuklarına tacizde bulunurken gördüğü iddia edilen kadın olaya müdahale etti.

Çevredekiler tarafından yakalanarak darbedilen C.T, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sanayi Polis Merkezine sığınmaya çalıştı.

POLİS UYARI ATEŞİ AÇTI: Vatandaşların, polis merkezi önünde yeniden dövdüğü C.T, emniyet güçlerince havaya uyarı ateşi açılarak kalabalığın elinden alındı.

Polis ekipleri, kalabalığın dağılmasının ardından şüpheliyi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.