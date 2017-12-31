Kağıthane’de polisle hırsız arasında çatışma çıktı: 1 polis yaralandı

Kağıthane’de akşam saatlerinde bir markette soygun amaçlı giren hırsızlar ile polis arasında çıkan silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1’i polis olmak üzere 3 kişi yaralanırken, hırsızların markete giriş yaptığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, saat 20:30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Anka sokakta bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, ilçede gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına karışan 2 şüpheliyi takibe aldı. Motosiklet ile sokak içerisindeki markete gelen şüphelilerden bir tanesinin içeriye girdiğini gören polis ekipleri harekete geçti. Karşılarında polisi gören şüpheliler market içerisinde polis ile silahlı çatışmaya girdi. Market’te bulunan şahıslardan birisi yaralanırken, market içerisinde bulunan 1 polis de hafif yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralanan polis, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan diğer iki şüpheli ise ambulanslar ile hastaneye sevk edilirken, özel harekat polislerinin olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

Kağıthane’de polise ateş açarak kaçmaya çalışan hırsızların soygun yapmak için markete geldikleri an güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızların markete motosikletle gelip, içeriye girdiği görülüyor.

  • Güncel 31 Aralık 2017 00:49
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