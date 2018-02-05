Kağıthane su kesintisi İSKİ sular ne zaman gelecek

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İSKİ 5 şubat duyurularında yer alan bilgiye göre Kağıthane'de bugün sular kesilecek Kağıthane'nin Yeşilce Mahallesi, Çeliktepe Mahallesi, Şirintepe Mahallesi, Sultanselim Mahallesi, Emniyet evler Mahallesi, Gültepe Mahallesi ve Seyrantepe mahallelerinde bugün saat 09.05'ten itibaren sular kesilecek. Kağıthane'de sular yarın yani 6 Şubat Salı günü saat 10.00 civarında gelecek.
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