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Kağıthane su kesintisi 13 Mart-İSKİ sular ne zaman gelecek?

Kağıthane su kesintisi 13 Mart-İSKİ sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den İstanbul'un birçok ilçesine kötü haber geldi. Bugün saat 10.00'dan yarın, yani 14 Mart Çarşamba günü saat 16.00'a kadar yaklaşık 30 saat su kesintisi yaşayacak illerden biri de Kağıthane olacak. Peki Kağıthane'de hangi mahallelerde sular ne zaman gelecek saat kaçta, İSKİ son açıklama ne?

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 09:30 - Güncelleme: 13-03-2018 09:30

Kağıthane su kesintisi 13 Mart sular ne zaman gelecek İSKİ yeni açıklama ne? Bugün Kağıthane'de saat 10.00'dan yarın, yani 14 Mart Çarşamba günü saat 16.00' kadar sular kesilecek. Peki Kağıthane'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek İSKİ son açıklama.

Kağıthane'de suların kesileceği mahalleler: Gültepe, Harman Tepe, Telsizler, Ortabayır, Çağlayan, Hürriyet, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Nurtepe, Hamidiye ve Merkez Mahalleleri ile Yahya Kemal Mahallesi üst kotları.

30 SAATE VARAN SU KESİNTİLERİ BU İLÇELERDE YAŞANACAK: Kağıthane-Levent Ana İsale Hattında yapılacak olan yenileme ve bakım-onarım çalışması sebebiyle 13 Mart 2018 Salı günü 10:00 ile 14 Mart 2018 Çarşamba günü 16:00 saatleri arasında 30 saat süreyle Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş, Eyüpsultan ilçelerinde bazı bölgelerde su kesintisi yapılacak.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kağıthane - Levent Ana İsale Hattında yapılacak olan yenileme ve bakım-onarım çalışması sebebiyle; 13 Mart 2018 Salı günü 10:00 ile 14 Mart 2018 Çarşamba günü 16:00saatleriarasında 30 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Şişli
Gülbahar, Mecidiyeköy, Kaptan Paşa, Halide Edip Adıvar, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, Cumhuriyet, Duatepe, Merkez, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi, Teşvikiye, Harbiye, İnönü, Ergenekon, Bozkurt, Eskişehir, Feriköy, Yayla, Kuştepe, İzzetpaşa, Esentepe ve Fulya Mahallesi

Kağıthane
Gültepe, Harman Tepe, Telsizler, Ortabayır, Çağlayan, Hürriyet, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Nurtepe, Hamidiye ve Merkez Mahalleleri ile Yahya Kemal Mahallesi üst kotları.

Beşiktaş
Levent, Etiler, Ulus, Nispetiye, Kültür, Akat, Rumelihisarı, Gayrettepe, Dikilitaş, Balmumcu, Yıldız ve Levazım Mahalleri ile Bebek, Arnavutköy ve Kuruçeşme bölgelerinin üst kotları.

Eyüpsultan
Hasdal Askeri Kışlası, Kemerburgaz (Mithatpaşa ve Mimarsinan) ve Göktürk Mahalleri"

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