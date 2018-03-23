Kağıt toplayıcısı küçük kıza sokakta cinsel istismar kamerada

Ankara'nın trafik durumuna dair paylaşımlar yapılan 'Ankara'da Trafik Yaşam' adlı sosyal medya grubunda cinsel istismar videosu paylaşıldı. Videoyu çekenin de istismar sırasında oradan geçenlerin de yaşlı sapığa müdahale etmemesi "yuh" dedirtti. 

Ankara Esertepe'de Çambaşı Caddesi üzerindeki Mevlana Kültür Merkezi önünde kaydedildiği belirtilen görüntüde yaşlı adam kağıt toplayan çocuğun yanına geliyor. Trafikteki bir aracın içerisinden kaydedilen görüntülerde şahsın çocuğa bir şeyler söylediği ardından da eliyle göğsüne dokunduğu görülüyor. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, istismarcı adamın yanı sıra bir çocuğun istismara uğradığı anı görüntüleyip olaya müdahale etmeyen kişiye de tepki gösterdiler. 

  • Güncel 23 Mart 2018 11:02
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 23 Mart 2018 11:54 çekene kızanları anlamak güç eğerki inanıyorumkii bu istismar uzasa idi çekende yoldan geçende müdahale ederdi...

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