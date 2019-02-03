Kagawa'dan rüya gibi başlangıç: Beşiktaşlılar çıldırdı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Japon futbolcu Kagawa, Antalyaspor deplasmanında oyunda girdikten sonra topla buluştuğu iki pozisyonda da gol attı.

Beşiktaş, Süper Ligi'in 20. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 mağlup ederken mücadeleye Shinji Kagawa'nın attığı goller damgasını vurdu.

Japon futbolcu 81. dakikada oyuna girdi ve 19 saniye sonra topu filelere gönderdi.

Kagawa bu golle de durmadı. 2 dakika sonra frikikte topun başına geçti ve çok uzak mesafeden harika bir gol attı.

Japon futbolcu böylece Beşiktaş kariyerine rüya gibi bir başlangıç yaptı ve topa ilk iki dokunuşunda da gol yaptı.