Kagawa'dan eski takımı Dortmund'a mesaj

Beşiktaş'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı ve işlemlerini tamamladığı dünyaca ünlü Japon yıldız Shinji Kagawa, siyah-beyazlı kulüple anlaşmasının ardından eski kulübü Borussia Dortmund'a sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Dortmund taraftarlarını da unutmayan Kagawa, yaptığı açıklamada "Borussia Dortmund'daki taraftarlar ve arkadaşlarım. Beşiktaş'a transferim tamamlandı. Şimdiye kadarki destekleriniz için çok teşekkür ederim. Şimdi yeni bir meydan okuma için sabırsızlanıyorum. Hepinize kalpten teşekkür ediyorum. Umarım Borussia Dortmund şampiyon olur" ifadelerini kullandı. Kagawa'nın açıklamasına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.