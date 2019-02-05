Kagawa 3 dakikada 2 gol attı dünyayı mest etti

SPOR Toto Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor’u 6-2 mağlup etti. Beşiktaş'ın deplasmanda Antalyaspor'u 6 - 2 mağlup ettiği maçta 3 dakikada 2 gol kaydeden Japon futbolcu Shinji Kagawa, tüm dünyada manşetlerde.
''RÜYA GİBİ BİR BAŞLANGIÇ OLDU'': Karşılaşma sonrası basın mensuplarına konuşan Kagawa, ilk maçında 2 gol kaydettiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Shinji Kagawa'nın açıklamaları şöyle; "Rüya gibi başlangıç oldu. Mükemmel bir maç oynadık. Takım arkadaşlarım da çok iyi bir performans sergiledi. Şimdi ise bir sonraki maça hazırlanacağım. Her maç elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bir sonraki maçta da Beşiktaş forması giyeceğim için çok mutluyum. İyi sonuçlar elde etmek için elimden geleni yapacağım. Bugünkü performansımdan dolayı da kendimi çok iyi hissediyorum."
DAİLY MAİL (İNGİLTERE): Kagawa ilk maçında, 3 dakikada attığı 2 golle yıldızlaştı.
TUTTOMERCATO (İTALYA): Kagawa ilk maçında alevler içinde.
SPORT EXPRESS (RUSYA): Kagawa'dan üç dakikada yıkıcı başlangıç.
L'EQUİPE (FRANSA): Kagawa Beşiktaş'taki ilk maçında duble yaptı. Japon yıldız mükemmel bir başlangıca imza attı.
VOETBALL (HOLLANDA): Kagawa "rüya başlangıç" tanımını daha yüksek seviyeye taşıdı.
DER WESTEN (ALMANYA): Transferin son gününde Hannover yerine Beşiktaş'ı seçen Kagawa, çılgın bir başlangıç yaptı.
SPORT1 (ALMANYA): Kagawa Türkiye'de turboya takarak başladı.
BİLD (ALMANYA): Kagawa çılgınlığı… Dev bir gösteri sergiledi.
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