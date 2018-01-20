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Kaftancıoğlu'nun hayaline bakın! İstanbul'u Ak Parti'den alıp...

Kaftancıoğlu'nun hayaline bakın! İstanbul'u Ak Parti'den alıp...

Attığı skandal tweetlerle günlerce konuşulan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaftancıoğlu İstanbul’u AK Parti’nin elinden alıp halka vereceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2018 10:57 - Güncelleme: 20-01-2018 10:57

CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, başkan seçildikten sonra BirGün’den Berkant Gültekin’e konuştu. Hakkındaki iddialara yanıt veren Kaptancıoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kaftancıoğlu, “’Muhafazakârlardan oy alamaz’ diyenlere şunu hatırlatayım, ben sol değerler gömleğini giymiş biriyim ama benim yaşamımın çok uzun bir bölümü, hem doğduğum yetiştiğim koşullar itibariyle hem de verdiğim birtakım mücadeleler vesilesiyle, ‘oy alamaz’ dedikleri muhafazakâr yapının içinde geçti” ifadelerini kullandı.

İşte o röportajdan dikkat çeken bölümler: Bu aşamadan sonra Saray’ın da dahil olduğu bir karalama kampanyasıyla, tüm Türkiye’nin konuştuğu kadın siyasetçi durumuna geldim. Açıkçası şaşırmadım ama bu denli yalanlarla, iftiralarla büyük bir karalama kampanyası yapılacağını düşünmemiştim. Çünkü ben Canan Kaftancıoğlu olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de karalamalarla değil yaptığım işle ve ürettiklerimle görünür olmayı tercih ederim. Dolayısıyla tahmin ettiğim bir şeydi ama tercihim değildi. Bundan sonra bu tarz iddialarla gündeme getirilsem bile ana meselem bu olmayacak ve yoluma bakacağım.

PARTİME GÜVENİYORUM

Partime sonuna kadar güveniyorum. Hak, hukuk, adalet diyerek Ankara’dan İstanbul’a yürüyen ve milyonlara umut olabilen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na güveniyorum. Partimizde her ne kadar fikri tartışmalar olsa da CHP’nin Genel Başkanı’ndan üyesine kadar her bireyi, mesele memleket olduğunda tek yürek olur.

HAKKIMDA YAZAN KÖŞE YAZARLARINA GÜLÜYORUM

Bu eleştirilere sadece gülüyorum. Büyük bir iddia ile yola çıktım ve büyük saldırılara maruz kalmamın sebebi de bu zaten. Ben yaşamım boyunca yapamayacağımı düşündüğüm hiçbir işe talip olmadım. Ama inanarak girdiğim her işte de olumlu sonuç aldım ve hiç kaybetmedim.

İSTANBUL'U AK PARTİ'DEN ALACAĞIZ

Bana yönelik saldırılar herkesin gördüğü gibi korkunun bir sonucu. Şu anki süreçte, İstanbul’u AKP’nin elinden alıp halka vermenin sürükleyecisi olarak bu işe girdim ve bu şehri de tek başıma değil örgütümle ve bize güvenen insanlarla birlikte alacağımızı da biliyorum.

MUHAFAZAKARLARDAN OY ALAMAZ DİYENLERE...

“Muhafazakârlardan oy alamaz” diyenlere şunu hatırlatayım, ben sol değerler gömleğini giymiş biriyim ama benim yaşamımın çok uzun bir bölümü, hem doğduğum yetiştiğim koşullar itibariyle hem de verdiğim birtakım mücadeleler vesilesiyle, “oy alamaz” dedikleri muhafazakâr yapının içinde geçti. Ben muhafazakâr insanlarda şu vicdanın olduğunu biliyorum; “Canan Kaftancıoğlu kendini sahici ve samimi bir biçimde ifade ediyor, asla bizim hakkımızı yedirmez, asla çalmaz ve çaldırmaz.” Bu insanların beni destekleyeceğini biliyorum.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Turgut Şentürk 20 Ocak 2018 12:57 Buna mı oy vereceğiz. Polise taş atan bu, pkk lı teröristler için ağlayan bu. Devlete ve Türk milletine hakaret eden pkk dhkpc teröristleri için ağlayan bu. Domuz etini severek yiyenler bunlar. Hayatı yalan fitne ve kahpelik. Müslümanlar ve vatan millet devlet sevdalıları buna mı oy verecek.

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