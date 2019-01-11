Kafesten kaçmak için zoru başaran kedi

Bulunduğu kafesten kaçmak isteyen yavru kedi, kafesinde açılmış olan küçücük delikten geçmeyi başardı. Sosyal medyada yayılan bu görüntü beğeniyle izlendi.

Sosyal medyada yayılan kedinin görüntüsü izleyenleri güldürdü. Bulunduğu kafeste bulunan küçücük delikte kaçan yavru kedi zoru başardı ve amacına ulaştı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI Nerede çekildiği bilinmeyen görüntü sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi. Kedinin azmi ise sosyal medya kullanıcaları tarafından binlerce yorum aldı. Görüntü kısa sürede en çok izlenen videolar arasına girdi. İşte kedinin azmi...