Kafede sarmaş dolaş! Babası yanlarından kalkar kalkmaz...

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, kameralardan çekinmedi, yeni sevgilisi Altuğ Leblebici ile Bebek'te bir kafede oldukça samimi pozlar verdi. Özellikle çalkantılı aşk hayatı ile gündemden düşmeyen Aslışah Alkoçlar'ın bu halleri pek alışıldık değil.

BEBEK’TE BABA SÜRPRİZİ; Gülşah-Ender Alkoçlar çiftinin kızları Aslışah, Altuğ Leblebici ile ilk kez görüntülendiğinde yalnızca arkadaş olduklarını söylemişti. Daha sonra sık sık bir araya gelen iki genç, önceki gün de Bebek Lucca’daydı. Onları mekanda bir de sürpriz bekliyordu; Ender Alkoçlar da oradaydı.