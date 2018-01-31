Kafede dehşet anları! Pompalı tüfekle baskın...

Akşam saatlerinde Konya Ereğli'de yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada birbirlerine laf atan iki grup daha sonra olay yerinden ayrıldı. Aynı olayın devamında ise içinde dört kişinin olduğu araç sokak içerisinde bulunan bir kafenin önünde durdu.