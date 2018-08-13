MUĞLA'nın Fethiye ilçesine bağlı Babataş Mahallesi'nde evin giriş kapısında oyun oynayan 3 yaşındaki Saregül Doğan'ın kafasını kapı korkuluğuna sıkıştırdığını gören aile, önce kendi çabaları ile çocuklarının kafasını korkuluklardan çıkarmaya çalıştı. Başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği’ne bilgi verilmesi üzerine ekipler Fethiye Babataş Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı üzerindeki eve giderek minik Saregül’ün kafasının sıkıştığı korkuluk demirlerini kesti. Acı içinde kıvranan minik Saregül’ün korkuluklara sıkışan kafası kısa sürede kurtarıldı. Minik çocuk ailesine teslim edildi.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Kafası korkuluklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı! videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER