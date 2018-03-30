Kafası çamaşır makinesine sıkıştı!

Reuters fotoğrafçılarının dünyanın her yerinden çektiği yılın en garip fotoğrafları; Çin'in Fuzhou kentinde çamaşır makinesine kafası sıkışmış bir adam.

Her zaman güzel ya da komik fotoğrafları paylaşıyoruz, bu sefer gerçekten dünyanın garipliklerini çekmiş fotoğrafçıların eserlerini gösteriyoruz. Reuters fotoğrafçılarının dünyanın her yerinden çektiği yılın en garip fotoğrafları; Çin'in Fuzhou kentinde çamaşır makinesine kafası sıkışmış bir adam.

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Her zaman güzel ya da komik fotoğrafları paylaşıyoruz, bu sefer gerçekten dünyanın garipliklerini çekmiş fotoğrafçıların eserlerini gösteriyoruz.Çin'in Henan eyaletinin Xinye ilçesinde eğitimde olan bir maymun tahtada bıçakları yakalarken böyle görüntülendi.

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Her zaman güzel ya da komik fotoğrafları paylaşıyoruz, bu sefer gerçekten dünyanın garipliklerini çekmiş fotoğrafçıların eserlerini gösteriyoruz.Galler'de Llanwrtyd Wells'de, bir yarışmacı, her yıl düzenlenen 31. Dünya Şnorkel Şampiyonası'nda görüntülendi.

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