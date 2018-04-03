Kafası bidona sıkışan köpek itfaiyeye koştu

Yola atılan plastik bidonun içine kafasını sokan sokak köpeği, bidondan kurtulamadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Kale ilçesindeki itfaiye ekiplerinin bulunduğu binaya giren köpek, büyük şaşkınlık yarattı.
Köpeği sakinleştiren itfaiye ekibi, bidonu keserek, hayvanın kafasından çıkardı. Köpek, sağlık kontrolünü yapıldıktan sonra tekrar sokağa bırakıldı. İtfaiye erleri, sokak köpeğinin yardım ister gibi yanlarına geldiğini söyledi.
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