Kafalarını mağaradan çıkardılar, etkisiz hale getirildiler

Şırnak’ın Gabar Dağı’ndaki 4 alanın 3 Temmuz’dan itibaren özel güvenlik bölgesi ilan edilmesinin ardından başlatılan Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi 2018-2 operasyonu aralıksız devam ediyor. Dün, 3’ü ölü olmak üzere 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Gabar Dağı’ndaki mağaralarda gizlenen teröristler, erzak için toplandı. Teröristler, mağaralardan çıkar çıkmaz, bölgede keşif ve gözetleme yapan İHA ile tespit edildi. Teröristlerin görüntüsünün harekat merkezine ulaşmasıyla bölgede hava hücum harekatı başlatıldı. Teröristler, harekatın başlamasının ardından çok kısa bir sürede etkisiz hale getirildi. Yaralı olarak etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de teslim olma anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Midyat nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen S.Y. adlı terörist, erzak için toplandıklarını belirtti.