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Kafalar müjdeyi verdi yeni filmleri geliyor

Kafalar müjdeyi verdi yeni filmleri geliyor

Son günlerin en popüler fenomenleri ‘’ KAFALAR’’ Adem Metan’ın YouTube kanalında yayınlanan 4G 1KONUK programına konuk oldu.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2018 10:28 - Güncelleme: 11-01-2018 10:28

Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin üçlüsünden oluşan kafalar gurubu kendilerine 2 milyon liralık bir iş teklifi geldiğini fakat teklifin  kendilerine uymadığı için kabul etmediklerini anlatırken, yakın zamanda sinema filmi için  Mart ayı içerisinde kamera karşısına geçeceklerinin müjdesini verdiler.

Çektikleri videolar ile milyonlarca kişiye ulaşan kafalar, yakın zamana kadar ailelerimiz bu kadar ünlü olduğumuzu bilmiyor hatta zaman zaman bizi aradıklarında ne iş yapıyorsunuz diye soruyorlar biz ise okuyoruz cevabı ile geçiştiriyorduk fakat artık durum gizlenemeyecek hale geldi, ailelerimizde bu durumu öğrendiler dediler. Televizyon dünyası şuan da dijital mecraya merak salıyor en popüler isimler, bizden zaman zaman destek istiyor. Bizleri özellikle 13-30 yaş aralığı takip ediyor katıldığımız her organizasyonda izdiham yaşıyoruz bizleri sevenlere mahcup olmamak en büyük gayretimiz ifadelerine yer verdiler. Her ay hatrı sayılır bir para kazanıyoruz fakat daha çok yatırım yapmayı tercih ediyoruz özellikle işimiz ile ilgi yatırım yapıyoruz çünkü bu mecra gelecegimiz dediler.

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