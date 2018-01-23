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Kadroya geçen taşeron işçiler isim isim liste - İzmir Valiliği

Kadroya geçen taşeron işçiler isim isim liste - İzmir Valiliği

Taşeron işçilerin kadro başvurularının sona ermesiyle birlikte belediyelerden ve valiliklerden tek tek açıklamalar geliyor. Konya Orman Genel Müdürlüğü'nden sonra İzmir Valiliği'de kadroya geçen taşeron işçilerin listesini yayınladı. Peki İzmir Valiliği kadroya geçen taşeron işçiler listesinde kimler var? İşte isim isim İzmir Valiliği'nde kadroya geçenlerin isim listesi.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2018 08:23 - Güncelleme: 23-01-2018 12:05

12 Ocak'ta biten taşerona kadro başvurularından sonra yavaş yavaş kadro listesi belli oluyor. Her kurumun farklı tarihlerde açıkladığı kadro listesine en son olarak İzmir Valiliği eklendi. İzmir Valiliği 33 kişinin kadroya geçtiğini duyurdu. Peki kadro listesinde kimler var?

Binlerce işçinin merakla beklediği kadro listesi belli oluyor. Konya Orman Genel Müdürlüğü'nden sonra İzmir Valiliği de kadroya geçen taşeron işçilerin listesini yayınladı. İzmir Valiliği Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda 33 kişinin başvurusunun onaylandığı kaydedildi. Peki hangi isimler kadroya geçti?

İZMİR VALİLİĞİ KADROYA GEÇEN İSİMLERİN LİSTESİ İzmir Valiliği'den yapılan açıklamada,  01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliğin 10. Maddesi gereği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz ve bağlı İlçe Nüfus Müdürlüklerinde 04/12/2017 tarihi itibariyle çalışmakta olan ve ekli listede isimleri belirtilen 24 kişilik temizlik hizmet alımında çalışan personelden 1 kişinin (Kevser BULUT) başvuruda bulunmadığı, 23 kişilik temizlik ve 10 adet güvenlik hizmet alım personelinin, tespit komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde aranılan şartları taşıdığı ve sınava girmeye hak kazandıkları ilanı;

KADROYA GEÇEMEYEN TAŞERON İŞÇİLER NE YAPACAK?

Kadroda ismi bulmayan taşeron işçiler 3 gün içerisinde listeye itiraz edecek. Dilekçe yazan taşeron işçiler daha sonra sonuçları bekleyecek.

Taşeron kadro listesi duyurular ilan edilme ve sınav takvimi

 

Taşeron kadro listesi 2018 isim isim ilk başvuru sonuçları

 

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