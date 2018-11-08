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Kadroya alınmamıştı! Benzia'nın sözleşmesi feshedildi

Kadroya alınmamıştı! Benzia'nın sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Anderlecht maçının kadrosundan çıkarılan Benzia'nın Türkiye menajeri Ahmet Barış Arı, Cezayirli oyuncuyla sözleşmelerini feshettiklerini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 14:50 - Güncelleme: 08-11-2018 14:50

2-2 sona deren olaylı Galatasaray maçının ilk yarısında oyundan alındıktan sonra sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Fenerbahçeli futbolcu Yassine Benzia, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Anderlecht maçının kadrosundan çıkarılmıştı.

Cezayirli futbolcunun ''Her zaman ben! Saçma bir karar. Futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar'' şeklindeki ifadeleri üzerine idari karar ile kadro dışı bırakıldığı ifade edilmişti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Yaşanan gelişmelerin ardından Yassine Benzia’nın Türkiye menajeri Ahmet Barış Arı, oyuncuyla sözleşmelerini feshettiklerini açıkladı.

1 YILLIĞINA KİRALANMIŞTI
Hatırlanacağı gibi Yassine Benzia, sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'den 1 yıllığına kiralanmıştı.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Cezayirli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlarda gol atam başarısını gösteremedi. Ayrıca Cezayirli futbolcu, şu ana kadar göstermiş olduğu performansla hayal kırıklığı yarattı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 08 Kasım 2018 15:21 araplardan kurtulmak lazım Fenerbahçe ye zerre gram faydaları yok. dirar , atıf vede bu benzia. bir tek islam slimani faydalı bir arap oyuncu onun dışındakiler çöp. commoli denen Fransız dübüğü getirdi bu rezalet oyuncuları.

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