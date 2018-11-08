Kadroya alınmamıştı! Benzia'nın sözleşmesi feshedildi

2-2 sona deren olaylı Galatasaray maçının ilk yarısında oyundan alındıktan sonra sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Fenerbahçeli futbolcu Yassine Benzia, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Anderlecht maçının kadrosundan çıkarılmıştı.

Cezayirli futbolcunun ''Her zaman ben! Saçma bir karar. Futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar'' şeklindeki ifadeleri üzerine idari karar ile kadro dışı bırakıldığı ifade edilmişti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Yassine Benzia’nın Türkiye menajeri Ahmet Barış Arı, oyuncuyla sözleşmelerini feshettiklerini açıkladı.

1 YILLIĞINA KİRALANMIŞTI

Hatırlanacağı gibi Yassine Benzia, sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'den 1 yıllığına kiralanmıştı.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Cezayirli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlarda gol atam başarısını gösteremedi. Ayrıca Cezayirli futbolcu, şu ana kadar göstermiş olduğu performansla hayal kırıklığı yarattı.