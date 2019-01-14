  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kadro bekleyen taşeron işçi için komisyon kuruldu

Kadro bekleyen taşeron işçi için komisyon kuruldu

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kadro kapsamı dışında kalan 70 bin civarındaki taşeron işçinin kadroya alınması yönündeki mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 14-01-2019 12:22 - Güncelleme: 14-01-2019 12:22

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Emek Konukevinde, iş yeri sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapan Arslan, taşeron konusuna değindi.

Taşeron konusunda gelinen noktayı uluslararası bir başarı olarak değerlendiren Arslan, 1 milyona yakın taşeron işçiye kadro verilirken 70 bin civarında işçinin kapsam dışında tutulmasının bu başarıyı gölgelediğini savundu.

Arslan, "KİT'lerde kadro kapsamı dışında kalan 70 bin civarındaki taşeron emekçinin kadroya alınması yönündeki mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz." ifadesine yer verdi.

KİT'lerde çalışan taşeron emekçilere kadro verilmesinin kamu iktisadi teşebbüslerine ekstra bir maliyetinin olmayacağını, aksine daha karlı bir ekonomik tablonun oluşacağını vurgulayan Arslan, kadro mücadelesini kararlılıkla devam ettirileceğini, KİT'lerde çalışanların hak ve hukukunun başkalarının insafına bırakılmayacağını aktardı.

Geçiş sürecinde karşılaşılan sorunları çözebilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nda ortak komisyon kurulmasını önerdiklerini belirten Arslan, her iki bakanlıkta da komisyonun geçen hafta kurularak çalışmalara başlandığını bildirdi.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kadro bekleyen taşeron işçi için komisyon kuruldu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro