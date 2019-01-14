Kadro bekleyen taşeron işçi için komisyon kuruldu

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Emek Konukevinde, iş yeri sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapan Arslan, taşeron konusuna değindi.

Taşeron konusunda gelinen noktayı uluslararası bir başarı olarak değerlendiren Arslan, 1 milyona yakın taşeron işçiye kadro verilirken 70 bin civarında işçinin kapsam dışında tutulmasının bu başarıyı gölgelediğini savundu.

Arslan, "KİT'lerde kadro kapsamı dışında kalan 70 bin civarındaki taşeron emekçinin kadroya alınması yönündeki mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz." ifadesine yer verdi.

KİT'lerde çalışan taşeron emekçilere kadro verilmesinin kamu iktisadi teşebbüslerine ekstra bir maliyetinin olmayacağını, aksine daha karlı bir ekonomik tablonun oluşacağını vurgulayan Arslan, kadro mücadelesini kararlılıkla devam ettirileceğini, KİT'lerde çalışanların hak ve hukukunun başkalarının insafına bırakılmayacağını aktardı.

Geçiş sürecinde karşılaşılan sorunları çözebilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nda ortak komisyon kurulmasını önerdiklerini belirten Arslan, her iki bakanlıkta da komisyonun geçen hafta kurularak çalışmalara başlandığını bildirdi.