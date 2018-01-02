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Kadir Topbaş'ın projeleri iptal edildi!

Kadir Topbaş'ın projeleri iptal edildi!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB eski Başkanı Kadir Topbaş döneminde ihalesi yapılan 6 metro projesini rafa kaldırdı.

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 18:03 - Güncelleme: 02-01-2018 18:03

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın Kadir Topbaş döneminde borçlanma yoluyla inşası planlanıp, Ekim ayında İBB Meclis toplantısında oy çokluğuyla onaylanan 2018 yılı bütçesinde yer alan 6 metro hattının iptal ettiği öğrenildi. İBB kaynakları konuyla ilgili açıklama yapmazken, söz konusu ihalelerin hayata geçmesi için, 925 milyon Euro borçlanma kararı almıştı.

İBB Meclisi, Uysal’a, ihalesi gerçekleştirilen ve inşaatlarına başlanan ve 12 milyar 859 milyon 636 bin 112 liraya ihale edilen 6 metro inşaatı için 925 milyon Euro borçlanma yetkisi vermişti. Karara göre, Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattı için 120, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı için 170, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı için 175, Kirazlı-Halkalı metro hattı için 170, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı için 70 ve Mahmutbey-Bahçeşehir metro hattı için 220 milyon olmak üzere toplamda 925 milyon euro dış finans bulunacaktı.

ALARKO, KARARI DUYURDU

Çalışmalarına 12 Ağustos 2017 tarihinden başlanan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu’nun ihalesinin ardından, bugün de Alarko Holding bağlı ortaklığı Alsim Alarko’nun yer aldığı ortak girişimin 1.6 milyar lira bedelle sözleşme imzaladığı Kaynarca-Pendik-Tuzla metrosu inşaat ve elektromekanik sistemleri ihalesinin iptal edildiği duyuruldu.

YAZI 29 ARALIK'TA GÖNDERİLDİ

Yapım süresi bin 20 gün süreceği planlanan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu’nun ihalesini Nurol-Gülermak ortaklığı kazanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı(İBB) tarafından Gülermak Ağır San. İnş. ve Tah. A.Ş. ve Nurol İnş. ve Tic. A.Ş.’ye yollanan 29 Aralık 2017 tarihli yazıda 'Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri' projesi yedi gün içerisinde, yüklenici firmaların idareye göndereceği temsilcilerle ihalenin iptali ve sözleşmenin karşılıklı olarak feshinin yapılması rica edildi.

CHP Milletvekili Haluk Pekşen, Gülermak-Nurol'a gönderilen iptal yazısını Twitter hesabında paylaştı

Alsim Alarko’nun yüzde 50 hisseye sahip olduğu ortak girişim 2017 Nisan ayında imzaladığı sözleşme ile 'Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri' projesini ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’ne karşı taahhüt etmiş, sözleşme bedeli KDV hariç 1.6 milyar lira olarak belirlenmişti.

CHP “BORÇLANMA YETKESİ AŞILDI” DİYE ELEŞTİRMİŞTİ 

Metro hatlarının inşaatı için gereken paranın bulunması için alınan karar, tartışmalara yol açmıştı. CHP'li Meclis Üyesi Tarık Balyalı, Büyükşehir Belediyesi'nin yüklü bir borcun altına sokulduğunu savunup, 2017 yılı için Meclis'ten 4 milyar 600 milyon borçlanma yetkisi alındığını ve bu rakamın 2 milyar 811 milyon lirasının dış borçlanma için olduğunu söyledi.

2017 yılı için öngörülen borçlanma miktarının aşıldığını savunan Balyalı, "Meclis'te kabul edilen dış borçlanma yetkisiyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi hukuka aykırı davranmıştır. Borçlanma yetkisi aşılmıştır. Bu şartlarda 2017 yılı sonunda belediyenin borcu 16 milyar liraya ulaşacak” demişti. (Hürriyet)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • çakma boğaz .. 02 Ocak 2018 21:38 Metro çok önemli oysa ki, ulaşım hayati önem taşıyor,kanal İstanbul gibi lüzumsuz projeler iptal edilmeli,doğayı bozan. Boğazımızın dünyada eşi yok neyimize yetmez,

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