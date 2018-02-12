Kadir İnanır yoğun bakımda

Yeşilçam'In ünlü ismi Kadir İnanır, beynine pıhtı atması nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırıldı.

Kadir İnanır yoğun bakımda

İstanbul’daki Fulya Acıbadem Hastanesi’ne götürülen ünlü oyuncu, Prof. Dr. Yunus Aydın tarafından ameliyat edilerek tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. 69 yaşındaki Kadir İnanır’ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Ünlü aktör, 1970 tarihli “Kara Gözlüm” filminde ilk kez, Türkân Şoray’la başrolleri paylaştı. İnanır’ın yine Şoray’la başrolünü oynadığı 1977 yapımı “Selvi Boylum, Al Yazmalım” filmi unutulmazlar arasına girdi.

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Kadir İnanır yoğun bakımda

Kadir İnanır (15 Nisan 1949; Fatsa, Ordu), Türk sinema oyuncusu, yönetmen.

Fatsa doğumlu olan Kadir İnanır, ailesinin son çocuğudur. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirdi. 67 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı, 1968 düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu. Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkân Şoray'la başrolleri paylaştı.

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Kadir İnanır yoğun bakımda

Daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi.Zamanla daha nitelikli filmlere yöneldi. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Utanç (1972), Selvi Boylum, Al Yazmalım (1977) ve Bir Yudum Sevgi (1984), Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul (1981), Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981) ve Amansız Yol (1985), Şerif Gören'in yönettiği Tomruk (1982), Sen Türkülerini Söyle (1986) ve Katırcılar (1987), Erdoğan Tokatlı'nın yönettiği Suçumuz İnsan Olmak (1986) ve 72. Koğuş (1987), Zeki Alasya'nın yönettiği Dikenli Yol (1986), Zafer Par'ın yönettiği Yedi Uyuyanlar (1988), Melih Gülgen'in yönettiği Tatar Ramazan (1990) ve Tatar Ramazan Sürgünde (1992) bu filmler arasındadır.

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Kadir İnanır yoğun bakımda

İstanbul’daki Fulya Acıbadem Hastanesi’ne götürülen ünlü oyuncu, Prof. Dr. Yunus Aydın tarafından ameliyat edilerek tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. 69 yaşındaki Kadir İnanır’ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Ünlü aktör, 1970 tarihli “Kara Gözlüm” filminde ilk kez, Türkân Şoray’la başrolleri paylaştı. İnanır’ın yine Şoray’la başrolünü oynadığı 1977 yapımı “Selvi Boylum, Al Yazmalım” filmi unutulmazlar arasına girdi.

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