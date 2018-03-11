Kadir gecesi ne zaman 2018 Ramazan'ın ilk orucu hangi gün?

Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor, 3 aylar ne zaman ve ibadetleri merak edilmeye başladı. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının habercisi olan 3 aylar 18 Mart'ta Recep ayı ile birlikte başlıyor. O haftanın ilk cuma gecesi ise 2018'in ilk kandili olan Regaib Kandili kutlanacak. Müslümanların en kutsal ayı Ramazan ayı ise 16 Mayıs'ta başlayacak. 15 Mayıs gecesi ilk sahur yapılacak, ilk teravih namazı kılınacak. Günlerin en mükaddesi gecelerin en nurlusu Kadir gecesi ise 10 Haziran akşamı kutlanacak.

Peki Rebiülevvel ayında nasıl ibadet edilir, Hz Muhammet bu aylarda nasıl ibadet edilirdi, Rebiülevvel ayı orucu ya da namazı var mıdır?

REBİÜLEVVEL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 3 AYLAR FAZİLETİ NEDİR: Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü, haram hürmet edilen aylardır. 2018 yılında 3 aylar 18 Mart 2018 tarihinde Receb ayı ile birlikte başlayacak. Ayriyeten bu günde Regaib Kandili idrak edilecek. 13 Nisan 2018 tarihinde ise Miraç Kandili karşılanacak.

REBİÜLEVVEL AYI'NDA YAPILACAK İBADETLER: Resulullah efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve "Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi.

Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.

Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

HZ. MUHAMMED ŞÖYLE BUYURMUŞ: Bu mübarek ayların manevi değerine Hz. Peygamber işaret etmiş ve şöyle buyurmuşlardır:

“Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)

“Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)

“Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ: Müslümanların en önemli zaman dilimlerinden birisi olan 3 aylar 19 Mart 2018 tarihinde başlayacak. Receb, Şaban ve Ramazan Ayından oluşan üç aylar islamın ilk dönemlerinden beri manevi açıdan büyük önem taşımaktadır. Receb Ayı içerisinde Regaib ve Miraç Kandilleri de bulunmaktadır. 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Ramazan Ayı'nın ilk günüdür. 10 Haziran 2018 Pazar günü Kadir Gecesi'dir. 14 Haziran 2018 Perşembe Günü ise Arefe günüdür.

OKUNACAK DUALAR NELER: Rebiülevvel Ayı'nda okunacak duaları okuyucularımız için derledik.

Ya Rabbi

Ey her şeye gücü yeten Allahım. Efendimiz'i düşünmekle hayatın hiç kimseye nasip olmayan tadını ve varlığın bitmeyen zevkli maceralarını duyarız. Duyarız imanın yenilmez gücünü, Duyarız Müslümanlığın kahramanlık olduğunu, duyarız doğruluğun paha biçilmez kıymetler ihtiva ettiğini, duyarız iffet ve ismetin, meleklerinkine denk insan tabiatının bir buudu haline geldiğini. Nolur bu ve benzeri nice güzellikleri daha derince ve engince bütün insanların ruhlarına duyur Ya Rabbi!

Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.

Sonra: "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur

Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.

Daha sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.