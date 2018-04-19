Kadir gecesi ne zaman 2018 Ramazan'ın hangi günü?

Kadir gecesi ne zaman 2018, Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor soruları daha şimdiden merak edilmeye başladı. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının son 1 haftasına denk gelen Kadir gecesi 2018 yılında 10 Haziran Pazar gecesine denk geliyor. Kuran'ı Kerim'in indirildiği bu mukaddes ve fazilet yüklü gecede kılınan namazın bin yıllık namaza denk geldiği söylenir. Peki bu Kadir gecesinde neler yapılmalı, nasıl ibadet edilmeli?

Kadir Gecesi tarihi için araştırmalar günler öncesinden başladı. Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara suresinin 185. ayetinde de Kur’an’ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir gecesinin Ramazan ayında bulunduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır.

KADİR GECESİ NE ZAMAN: İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Kadir Gecesi bu sene10 Haziran pazar akşamını 11 Haziran Pazartesi gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecek.

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR-O GECE NELER OLDU: İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbeerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Kuran-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

KADİR GECESİNİ NASIL GEÇİRMELİYİZ: 1- Yatsı namazında zammı sure olarak Kadir suresini okumalı. 2- Bir iki sayfa Kur'an-ı kerim okumalı. 3- Az da olsa sadaka vermeli.Kadr SuresiBismillahirrahmanirrahim"İnnaa enzelnâhü fî leyletil kadr.Ve maa edrâke mâ leyletül kadr.Leyletül kadri hayrün min elfi şehr.Tenezzelül melâiketü verrûhu fîhâ biizni rabbihim.Min külli emrin selâm. Hiye hattâ matla'ıl fecr."Meâli"Hakikat, biz onu (Kur'anı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle, herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selâmdır.

KADİR GECESİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILMALI

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.