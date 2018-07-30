Kadir Doğulu Neslihan Atagül çiftinin ıssız kamp romantizmi!

Kadir Doğulu Neslihan Atagül çifti Muğla'da kamp yaparken görüntülendi. Muğla'nın Akyaka ilçesinde ıssız bir koyda kamp kuran çift, eşyalarını gölgelik bir ağacın altına yerleştirdiler. Bir süre sohbet eden ardından da şakalaşan çift denize girmeyi pek tercih etmese de bol bol güneşlenmeyi ihmal etmediler. 2 yıllık evli çiftin romantik halleri objektiflere böyle yansıdı.