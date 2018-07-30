Kadir Doğulu Neslihan Atagül çiftinin ıssız kamp romantizmi!

Yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu ile oyuncu olan eşi Neslihan Atagül Muğla'nın Akyaka ilçesinde bulunan ıssız bir koyda kamp yaparken objektilere yansıdı.

Kadir Doğulu Neslihan Atagül çiftinin ıssız kamp romantizmi!

Kadir Doğulu Neslihan Atagül çifti Muğla'da kamp yaparken görüntülendi. Muğla'nın Akyaka ilçesinde ıssız bir koyda kamp kuran çift, eşyalarını gölgelik bir ağacın altına yerleştirdiler. Bir süre sohbet eden ardından da şakalaşan çift denize girmeyi pek tercih etmese de bol bol güneşlenmeyi ihmal etmediler. 2 yıllık evli çiftin romantik halleri objektiflere böyle yansıdı.

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Kadir Doğulu Neslihan Atagül çiftinin ıssız kamp romantizmi!

ÇEVREDEKİ PLASTİK ATIKLARI TOPLAMAYI İHMAL ETMEDİLER: Kadir Doğulu ile eşi Neslihan Atagül çevre duyarlılığı konusunda da takdir topladı. Çift, kamp yaptıkları alandan ayrılmadan önce bulundukları koydaki özellikle plastik atıkları toplamayı ihmal etmedi. İkili,büyük bir çöp torbasında topladıkları atıkları gitmek için kullandıkları tekneye yükleyerek alandan ayrıldılar.

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Kadir Doğulu Neslihan Atagül çiftinin ıssız kamp romantizmi!

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Kadir Doğulu Neslihan Atagül çiftinin ıssız kamp romantizmi!

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