Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül şirket kuruyor

Uzun süre ekranlarda olmak istemediğini açıklayan Kadir Doğulu ile eşi Neslihan Atagül şirket kurmaya başladı

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül şirket kuruyor

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu 2013'te Fatih- i Harbiye dizisinde oynarken aşk yaşamaya başlamış Temmuz 2016'da evlenmişti. Posta Gazetesi'nin haberine göre, uzun süre ekranda olmak istemediğini açıklayan Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile patron oluyor. Çift yapım şirketi kurmaya karar verdi.

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Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül şirket kuruyor

Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir. Henüz 8 yaşındayken oyuncu olmayı kafasına koymuş. 13 yaşına geldiğinde Neşe Erberk'in sahibi olduğu Erberk Ajans'ın numarasını bulup adresini almış ve annesiyle gidip kaydını yaptırmış. Bir ay sonra da bir reklam filminde oynamış. Yeditepe Üniversitesi'nde tiyatro bölümünde okumaktadır

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Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül şirket kuruyor

Kadir Doğulu, 19 Nisan 1982 tarihinde Mersin'de beş çocuklu bir ailenin 2 numara oğlu olarak doğmuştur. Asıl adı Abdulkadir Doğulu'dur. Annesi ev hanımı, babası işçi emeklisidir. 2000 yılında İstanbul'a ağabeyinin yanına geldi. Önce Beyoğlu Frape'de işe girdi. Ardından Refika'da çalıştı. Cafe City ve Buz'da garsonluk yaptı. Salomanje'de cumartesi pazar günleri mutfakta ekmek pişirip kahvaltıları hazırladı. Biriktirdiği paralarla Barcelona ve Roma'daki kafeleri ve restoranları inceledi. Oradaki yemekleri tattı. Türkiye dönüşü House Cafe'de işe girdi. İki sene işletmecilik yaptı.

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Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül şirket kuruyor

Okan Üniversitesi gastronomi bölümünde okudu. 2010 yılında "Küçük Sırlar" dizisi ile oyunculuğa başladı. 2011 yılında Gani Müjde'nin senaryosunu yazdığı "Pis Yedili" adlı dizide oynadı. 2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen'in yaptığı "Fatih-Harbiye" adlı dizide Neslihan Atagül, Yunus Emre Yıldırımer ile birlikte başrol oynadı.

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