Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül şirket kuruyor

Kadir Doğulu, 19 Nisan 1982 tarihinde Mersin'de beş çocuklu bir ailenin 2 numara oğlu olarak doğmuştur. Asıl adı Abdulkadir Doğulu'dur. Annesi ev hanımı, babası işçi emeklisidir. 2000 yılında İstanbul'a ağabeyinin yanına geldi. Önce Beyoğlu Frape'de işe girdi. Ardından Refika'da çalıştı. Cafe City ve Buz'da garsonluk yaptı. Salomanje'de cumartesi pazar günleri mutfakta ekmek pişirip kahvaltıları hazırladı. Biriktirdiği paralarla Barcelona ve Roma'daki kafeleri ve restoranları inceledi. Oradaki yemekleri tattı. Türkiye dönüşü House Cafe'de işe girdi. İki sene işletmecilik yaptı.