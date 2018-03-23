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Kadir Çöpdemir Cansu Taşkın'a yürüyordu ki...

Kadir Çöpdemir Cansu Taşkın'a yürüyordu ki...

Kadir Çöpdemir Cansu Taşkın'ın Instagram fotoğrafının altına yaptığı yorumla gündeme oturdu. Kadir Çöpdemir Taşkın'ın fotoğrafının altına, "Yaz da şu kareden sonra sizi özlediğinin farkına varmazsa yazıklar olsun derim başka bişi demem Cansu Hanım" notunu düştü.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 16:43 - Güncelleme: 23-03-2018 16:43

Cansu Taşkın, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa "Yazı özledim" notunu düştü. Kadir Çöpdemir de Taşkın'ın bu fotoğrafının altına, "Yaz da şu kareden sonra sizi özlediğinin farkına varmazsa yazıklar olsun derim başka bişi demem Cansu Hanım" notunu düştü.

KADİR ÇÖPDEMİR'DEN CANSU TAŞKIN'A OLAY YAZI: Ünlü manken de, "Teşekkür ederim Kadir Bey bize her gün yaz" yanıtını verince, Çöpdemir'den cevap gecikmedi: “Yaz’arım” Cansu hanım, siz yeter ki “bize her gün yaz” deyin...ı ııhhh demem, gözünün yaşına bakmam, insafsızca yazarım da görüyorum ki, “Bir tatlı yanlış anlama” geyiğinden çıkıp size doğru yol yapmaya çalışmak faydasız... İyisi mi sinyal verip son çıkıştan çıkayım ben...

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