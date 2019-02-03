Kadınları doğum kontrol hapından kurtaracak buluş! Prezervatiften daha etkili

Yapılacak olan testler için şu anda uygun kişilerin arandığı ve gelecekte prezervatifin yerini alacağı düşünülen 'doğum kontrol jeli' eğer başarılı olursa devrim niteliğinde olacak.

Kadınları doğum kontrol hapından kurtaracak buluş! Prezervatiften daha etkili

İngiltere'de yürütülen araştırmada sona gelindi ancak erkekler için üretilen 'doğum kontrolü jeli'nin etkilerini denemek için çiftler aranıyor. Yapılacak testler sonrası başarılı olması halinde çığır açacak kontraseptif jel, doğum kontrolünde kadınlarla erkeklerin sorumluluğunun eşit olarak paylaşılmasına olanak sağlıyor.

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Kadınları doğum kontrol hapından kurtaracak buluş! Prezervatiften daha etkili

İngiltereli 80 erkekle yürütülecek deneyde katılımcılardan her gün sperm sayısını sıfıra indiren jeli kullanmaları istenecek. Bir yıl boyunca düzenli olarak doğum kontrol yöntemi olarak sadece 'erkek için kontraseptif jel'i kullanan çiftlerden hareketle jelin etkisi araştırılacak.

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Kadınları doğum kontrol hapından kurtaracak buluş! Prezervatiften daha etkili

Yapılacak olan bu deneyde kontraseptif jelin hamileliği önleyip önleyemediği ve jelin yan etkilerinin neler olduğu hakkında fikir sahibi olunacak.

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Kadınları doğum kontrol hapından kurtaracak buluş! Prezervatiften daha etkili

PREZERVATİFTEN DAHA ETKİLİ: Edinburgh Üniversitesi Profesörü Richard Anderson, bunun prezervatiflerden daha etkili olmasını beklediklerini söylüyor. Erkekler için NES/T olarak adlandırılan kontraseptif jel libidoyu etkilemeden sperm üretimini azaltmayı amaçlayan hormon bazlı bir tedavi yöntemi sağlıyor.

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