Kadınları doğum kontrol hapından kurtaracak buluş! Prezervatiften daha etkili

Yapılacak olan testler için şu anda uygun kişilerin arandığı ve gelecekte prezervatifin yerini alacağı düşünülen 'doğum kontrol jeli' eğer başarılı olursa devrim niteliğinde olacak.

İngiltere'de yürütülen araştırmada sona gelindi ancak erkekler için üretilen 'doğum kontrolü jeli'nin etkilerini denemek için çiftler aranıyor. Yapılacak testler sonrası başarılı olması halinde çığır açacak kontraseptif jel, doğum kontrolünde kadınlarla erkeklerin sorumluluğunun eşit olarak paylaşılmasına olanak sağlıyor. Twitter

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İngiltereli 80 erkekle yürütülecek deneyde katılımcılardan her gün sperm sayısını sıfıra indiren jeli kullanmaları istenecek. Bir yıl boyunca düzenli olarak doğum kontrol yöntemi olarak sadece 'erkek için kontraseptif jel'i kullanan çiftlerden hareketle jelin etkisi araştırılacak. Twitter

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Yapılacak olan bu deneyde kontraseptif jelin hamileliği önleyip önleyemediği ve jelin yan etkilerinin neler olduğu hakkında fikir sahibi olunacak. Twitter

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