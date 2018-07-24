Kadınlarda ağrılı cinsel ilişkinin sebepleri nelerdir, tedavi yöntemleri...

Cinsel ilişkide acı ve ağrı oldukça sık karşılaşılan bir problemdir... Kadınlar cinsel ilişki hayatlarında çeşitli nedenlerden kaynaklı cinsel ilişkide ağrı acı duyabilir. Op. Dr. Ekin Fatma Fettahoğlu Ünlüer cevapla.tv'ye anlattı.

Ağrılı cinsel ilişkilerin çeşitli sebepleri olabilir, çeşitli konumlarda ağrı verebilir örneğin vajinanın girişinde ya da derinde duyulan ağrı değişik problemlere işaret edebilir. Ağrılı cinsel ilişki, partreniyle ilişkiye girmesini engelleyebilir ve veya cinsel ilişkinin kalitesini düşürür. Kızlık zarı tipleri, vajinanın doğuştan dar olması, menopoz ya da genellikle ön sevişmenin atlanması, vajinada iltihap, rahim ağzında yara hatta bazı bağırsak hastalıkları bile ağrılı cinsel ilişkiye sebep olabilir.

Kaynak: cevapla.tv