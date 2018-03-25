Kadınlara 400 TL çocuk bakım desteği

Anneye yönelik farklı ödemeler mevcut. Bazı ödemeler gözden kaçıyor. Ya da yanlış hesap daha düşük ödemeye razı olunması anlamına geliyor. Bu nedenle çalışan ve çalışmayan tüm annelerin alabileceği hakları açıklamaya çalıştık. Bunlardan ilki çocuk parası. Tüm annelere şartsız olarak ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.