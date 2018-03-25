Kadınlara 400 TL çocuk bakım desteği

Kadınlara 400 TL çocuk bakım desteği verilecek. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan geldi.

Kadınlara 400 TL çocuk bakım desteği

Kadınlara 400 TL çocuk bakım desteği verilecek. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan geldi. Erzincan'da konuşan Sarıeroğlu, “İş-Kur’un, kurs ve programlarına katılan kadınlara 400 TL çocuk bakım desteği vereceğiz” dedi.

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Kadınlara 400 TL çocuk bakım desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AKP Erzincan Kadın Kolları Başkanlığı'nın, 5'inci Olağan Kongresi’nde konuştu. Bakanlık olarak yeni bir uygulamaya başladıklarını ifade eden Sarıeroğlu, 2-5 yaş arasında çocuğu olan kadınların İş-Kur'un İş Başı Eğitim ve Mesleki Eğitim kurs ve programlarına katılmaları dâhilinde 400 TL çocuk bakım desteği vermeye başlanacağını söyledi.

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Kadınlara 400 TL çocuk bakım desteği

Anneye yönelik farklı ödemeler mevcut. Bazı ödemeler gözden kaçıyor. Ya da yanlış hesap daha düşük ödemeye razı olunması anlamına geliyor. Bu nedenle çalışan ve çalışmayan tüm annelerin alabileceği hakları açıklamaya çalıştık. Bunlardan ilki çocuk parası. Tüm annelere şartsız olarak ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.

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Kadınlara 400 TL çocuk bakım desteği

Çocuk yardımı için başvurular, Aile Bakanlığı İl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmetler Müdürlükleri’ne, ilçelerde ise kaymakamlık binalarının içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor. Burada çocuğun 15 Mayıs 2015’ten sonra doğmuş olması şart. İstediğiniz zaman başvuru yapabilirsiniz. Para 2 ay içinde Aile Bakanlığı’ndan alınabiliyor.

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