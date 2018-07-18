Kadınlar İran devletine pes dedirtti

İran Başsavcısı, kadınların "İslami olmayan" giyimleriyle mücadelede alınan polisiye ve hukuki önlemlerin işe yaramadığını itiraf ederek "Zor kullanmak sonuç vermiyor" dedi.

Kadınlar İran devletine pes dedirtti

İran Başsavcısı, kadınların "İslami olmayan" giyimleriyle mücadelede alınan polisiye ve hukuki önlemlerin işe yaramadığını itiraf ederek "Zor kullanmak sonuç vermiyor" dedi.

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Kadınlar İran devletine pes dedirtti

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Montazeri, kadınların “İslami olmayan” kıyafetlerine karşı mücadelenin başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi. Başsavcı, kadınlara yönelik polisiye önlemlerin de hukuki adımların da sonuç vermediğini ve ülkenin uluslararası imajını zedelemenin dışında hiçbir işe yaramadığını belirtti.

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Kadınlar İran devletine pes dedirtti

İran resmi haber ajansı Irna'ya konuşan Montazeri, ülkedeki birçok kadının dine de İslami kıyafet normlarına da inanmadığı kanısında olduğunu söyledi. Kendi de bir din adamı olan İran Başsavcısı, "Her halükarda zor kullanmak işe yaramadığı gibi bizi bir yere de götürmüyor" tespitinde bulundu.

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Kadınlar İran devletine pes dedirtti

İran'da tüm kadınlar ve 9 yaşından itibaren tüm kız çocukları, kamusal alanda saçlarını örtmek için başörtüsü takmak ve vücut hatlarını gizlemek için de uzun bir manto giymek zorunda. Bu kurallara uymayan ve "günahkâr” olarak görülen kişiler ahlak polisi tarafından tutuklanabiliyor, bazı durumlarda haklarında cezai işlem uygulanabiliyor ve suçlu bulundukları takdirde yüksek para cezasına çarptırılabiliyorlar.

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