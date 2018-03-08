Kadınlar Günü öncesinde vahşet!

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde bir kadın, Dünya Kadınlar Günü öncesinde kocası tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

Kadınlar Günü öncesinde vahşet!

Kütahya'nın Gediz ilçesiErgenokon Mahallesi’nde meydana gelen olayda, eşi S.Ş. (34) uykudayken kocası B.Ş. (35) tarafından boğazı kesilerek öldürülmek istendi. Durumu fark eden S.Ş. yaşanan boğuşma sonrası canını kurtardı. Boğuşma esnasında boğazından, sırtından, elinden ve kafasından bıçak darbeleri alan S.Ş.'nin çığlıkları üzerine panik yapan kocası B.Ş. yaralı kadını bırakıp kaçtı.

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Kadınlar Günü öncesinde vahşet!

Olay esnasında evde bulunan çiftin 2 ve 6 yaşındaki çocuklarının çığlıkları üzerine komşuların gelmesiyle hastaneye kaldırılan S.Ş.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan S.Ş.'nin eşinin Salihli Emniyet Amirliği birimlerince yapılan kontrollerde yakalanıp gözaltına alındığı bildirildi.

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Kadınlar Günü öncesinde vahşet!

Gözaltına alınan B.Ş.'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

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Kadınlar Günü öncesinde vahşet!

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