Kadınlar Günü öncesinde vahşet!

Kütahya'nın Gediz ilçesiErgenokon Mahallesi’nde meydana gelen olayda, eşi S.Ş. (34) uykudayken kocası B.Ş. (35) tarafından boğazı kesilerek öldürülmek istendi. Durumu fark eden S.Ş. yaşanan boğuşma sonrası canını kurtardı. Boğuşma esnasında boğazından, sırtından, elinden ve kafasından bıçak darbeleri alan S.Ş.'nin çığlıkları üzerine panik yapan kocası B.Ş. yaralı kadını bırakıp kaçtı.