Kadınlar Günü mesajları resimli anlamlı sözler sayfası

Kadınların ekonomik ve sosyal yönden eşit olduğunun altını çizen 8 Mart Dünya kadınlar günü aslında bir mücadele günü. Kadının hayatın her alanında olduğunu ve asla geri planda kalmayacağının ispatı. Dünyada ilk kez 1921 yılında kutlanan Kadınlar Günü ülkemizde de kutlanıyor.

Kadınlar Günü mesajları resimli anlamlı sözler sayfası

Kadınların ekonomik ve sosyal yönden eşit olduğunun altının çizildiği 8 Mart Dünya kadınlar günü aslında bir mücadele günü. Kadının hayatın her alanında olduğunu ve asla geri planda kalmayacağının ispatı. Dünyada ilk kez 1921 yılında kutlanan Kadınlar Günü ülkemizde de 8 Mart'ta kutlanıyor. Bu özel ve anlamlı günü daha da unutulmaz kılmak için başta eşiniz ve anneniz olmak üzere tüm kadınlara resimli kadınlar günü mesajı yollayabilir onları mutlu edebilirsiniz. Resimli kadınlar günü mesajları ve anlamlı sözler haberimizde.

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Kadınlar Günü mesajları resimli anlamlı sözler sayfası

8 MART KADINLAR GÜNÜ GÜZEL SÖZLERİ: Müminler için en güzel örnek Sevgili Peygamberimizdir. O, hanımlara karşı daima sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayış göstermiş, bırakın dövmeyi; hanımlara karşı hiçbir zaman kaba davranmamış; hep güler yüzlü olmuştur. Dolayısıyla Peygamberimizin hanımlara karşı gösterdiği bu tavır, hepimiz için örnek olmalıdır. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum.

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Kadınlar Günü mesajları resimli anlamlı sözler sayfası

Onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

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Kadınlar Günü mesajları resimli anlamlı sözler sayfası

Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hayallerinizin boş çıkmaması ümidiyle, kadınlar gününüz kutlu olsun.

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