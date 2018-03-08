Kadınlar Günü mesajları resimli anlamlı sözler sayfası

Kadınların ekonomik ve sosyal yönden eşit olduğunun altının çizildiği 8 Mart Dünya kadınlar günü aslında bir mücadele günü. Kadının hayatın her alanında olduğunu ve asla geri planda kalmayacağının ispatı. Dünyada ilk kez 1921 yılında kutlanan Kadınlar Günü ülkemizde de 8 Mart'ta kutlanıyor. Bu özel ve anlamlı günü daha da unutulmaz kılmak için başta eşiniz ve anneniz olmak üzere tüm kadınlara resimli kadınlar günü mesajı yollayabilir onları mutlu edebilirsiniz. Resimli kadınlar günü mesajları ve anlamlı sözler haberimizde.