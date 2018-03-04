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Kadınlar Günü açıklamasına polis müdahalesi! Gözaltılar var

Kadınlar Günü açıklamasına polis müdahalesi! Gözaltılar var

ANKARA’da 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 15 kişi gözaltına alındı

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Eklenme Tarihi: 04-03-2018 17:07 - Güncelleme: 04-03-2018 17:07

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında İstanbul'da 8 Mart Platformu tarafından Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda miting düzenlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı mitingde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, konuşma yaptı. Ankara'da ise açıklama yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. 15 kişi gözaltına alındı.

Ankara Kadın Platformu üyesi bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla, 'Dayanışmayla güçleniyoruz, hayatı örgütlüyoruz' sloganı ile Ziya Gökalp Caddesi Çankaya Belediyesi önünde toplandı.

Ancak polis toplanan kalabalığa dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti. Grup polisin müdahalesi ile bölgeden uzaklaştırılırken, çoğunluğu kadından oluşan 15 kişi gözaltına alındı.

Kadınlar Günü açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi: 15 gözaltı

İSTANBUL'DA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ: Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen mitinge HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Emek Partisi Eş Genel Başkanı Selma Gürkan'ın yanı sıra çoğunluğu kadınlardan oluşan kalabalık bir grup katıldı. Mitinge ayrıca DİSK, KESK, Halkevleri, İlerici Kadınlar Meclisi ve bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Miting öncesinde Özgürlük Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. İncirli Caddesi ve meydana giden yollar ise polis bariyerleriyle ayrıldı. Meydana girmek isteyenlerin üzeri ve çantaları tek tek aranarak içeri alındı.

Kadınlar Günü açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi: 15 gözaltı

Burada konuşan Buldan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Yaşamın her alanında şiddete, baskıya maruz kalan kadınların yanında olacaklarını ifade eden Buldan, "Kadınlar, her türlü baskı ve şiddet karşısında el ele, omuz omuza verecek. Kadınların özgürlük, eşitlik mücadelesi yüz yıllardır devam eden bir mücadeledir" diye konuştu.

Buldan, Zeytin Dalı Harekatı'nı da eleştirerek, "Bizler bu ülkede artık kadınların ağlamasını istemiyoruz. Bizler bu ülkede artık gencecik fidanlarımızı toprağın altına vermek istemiyoruz. Bizler artık aydınlık yarınlar, çocuklarımızın geleceği için kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesini her daim sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kadınlar Günü açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi: 15 gözaltı

Kadınların iradesinin savaş politikalarını da yıkacağını dile getiren Buldan, özgürlük ve eşitlik mücadelesine devam edeceklerini söyledi.

"Cumhur ittifakı"na karşılık ittifak oluşturduklarını dile getiren Buldan, şunları kaydetti:

"Bugünlerde herkes bir ittifak yapma peşinde. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak bugün buradan sizlerle birlikte yapacağımız ittifakı da açıklıyoruz. AKP hükümetine MHP ile ortak hareket ettiği cumhur ittifakına bir gönderme yapıyoruz. Bizim de ittifakımız var. Ancak bizim ittifakımız bir seçim ittifakı değil, seçimden sonra da devam edecek olan bir ittifak gerçekleştiriyoruz. Bu ittifakın adı 'kadın ittifak', Türkiyeli kadınlarla yapılan ittifaktır. Bu ittifakın adı, Türk'ü, Kürt'ü, Ermeni'si, Süryani'si, Laz'ı, Çerkez'i ister asker olsun ister sivil olsun yaşamını yitiren tüm annelerin ittifakıdır. Barış ittifakıdır, kadın ittifakıdır, özgürlük ittifakıdır. Bu ittifakın adı, kalıcı bir ittifaktır. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyoruz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • KADIN 04 Mart 2018 18:16 Kadına şiddet Sömürüye, Gericiliğe, Tacize Hayır' diyenler şiddetle önlendi ? -

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