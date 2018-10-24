Kadınlar dikkat! 'Haşimato' hastalığına yakalanmış olabilirsiniz

Vücudun kendi koruma sisteminin tiroid hücrelerine saldırdığı bir bağışıklık sistemi hastalığı olarak bilinen Haşimato için son yıllarda özellikle kadınlarda çok sık görüldüğü ve erkeklere oranla kadınların yakalanma riskinin fazla olduğu açıklandı. Bu hastalığın tiroit hormon fazlalığı yani hipertiroide yol açabilmekle beraber yıllar içinde tiroid hormon yetmezliğine de neden olabileceğini açıkladı.

HAŞİMATO'NUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Çabuk üşüme

- Cilt kuruluğu

- Seste değişiklik

- Aşırı kilo alma veya aşırı kilo verme

- Yorgunluk

- Kramplar

- Kabızlık





UZMANA DANIŞMANIZ GEREKEBİLİR

Ayrıca en tehlikeli belirtileri olan nabız sayısında düşüklük, hareketlerde yavaşlama, unutkanlık ve işe odaklanmada zorluk çekiyorsanız aynı zamanda sabahları uyandığınızda yüzde şişlik, saç dökülmesi, iştahsızlık, sinirlilik, dilde büyüme gibi belirtiler var ise mutlaka bir uzmana görünmenizde fayda var.

TEDAVİSİ NEDİR?

Haşimato hastalığını tedavisi azalan tiroidlerin yerine konulması şeklinde gerçekleştirilebilir. Bunu da hap şeklinde alabilirsiniz. Uzmanlar düzenli bir şekilde ilaç tedavisi uygulandığında bu hastalığın geçtiğini normal yaşam sürdürebileceğini açıkladı.

