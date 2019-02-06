Kadınlar dikkat! Emzirirken diyet yapmak doğru mudur?

Nutrigenetik Uzmanı Diyetisyen Şule Arslan, yaptığı açıklamada kadınların kalorili besinleri olur olmadık saatlerde yemek gibi yanlış davranışları olduğunu belirterek, "Aynı zamanda kilo kaybetmek için yapacakları diyetlerin çocukları için kötü sonuçlar doğuracağı yönünde bir inançları vardır." şeklinde konuştu.

Oysaki, gebelik süresinde, bebeğin içeride büyüyüp kilo almasının yanında, annenin kendisinin de kilo almasının evrimsel süreçteki karşılığı aslında anne vücudunun süt vermeye hazırlanmasıdır. Yani emziklilik süresinde süt kalitenizin artması için size kilo kazandıracak girişimlerde bulunmanız son derece yanlıştır ve bu süreçte kilo kaybetmeniz normaldir

Peki, emziren anneler kilo vereyim derken sütlerinin bebeklerine yettiğinden nasıl emin olabilirler ya da süt kaliteleri azalmadan nasıl diyet yapabilirler?

Tabi ki kendilerine özel olarak uzmanlar tarafından planlanmış beslenme programlarıyla. Genetik testimiz sayesinde sizin genetik yapınıza ve yaşam koşullarınıza uygun olarak hazırlanmış olan beslenme programlarıyla süt kalitenizi arttırmaya çalışırken kilo alma devri geride kaldı.