Kadının pantolunundan tam 24 tane fare çıktı böyle şey görülmedi

TAYVAN 'da gümrük kontrolü sırasında yaşanan bir olay herkesi şoke etti. 60 yaşındaki bir kadının pantolonunda sakladıkları şaşırttı. Kadının pantolonundan 24 adet çöl faresi çıktı. Fareler, sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Çin'den Tayvan'ın Kinmen Adası'na gelen bir kadının pantolonunun içine sakladığı 24 adet çöl faresi gümrük kontrolü sırasında bulundu. Tayvanlı sahil güvenlik ekipleri, sıra dışı şekilde hareket eden bir kadının üzerini aramak istedi.





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