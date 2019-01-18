Kadının pantolunundan tam 24 tane fare çıktı böyle şey görülmedi

TAYVAN 'da gümrük kontrolü sırasında yaşanan bir olay herkesi şoke etti. 60 yaşındaki bir kadının pantolonunda sakladıkları şaşırttı. Kadının pantolonundan 24 adet çöl faresi çıktı. Fareler, sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundu.

Kadının pantolunundan tam 24 tane fare çıktı böyle şey görülmedi

TAYVAN 'da gümrük kontrolü sırasında yaşanan bir olay herkesi şoke etti. 60 yaşındaki bir kadının pantolonunda sakladıkları şaşırttı. Kadının pantolonundan 24 adet çöl faresi çıktı. Fareler, sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Çin'den Tayvan'ın Kinmen Adası'na gelen bir kadının pantolonunun içine sakladığı 24 adet çöl faresi gümrük kontrolü sırasında bulundu. Tayvanlı sahil güvenlik ekipleri, sıra dışı şekilde hareket eden bir kadının üzerini aramak istedi.

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Kadının pantolunundan tam 24 tane fare çıktı böyle şey görülmedi

Oldukça tuhaf yürüyen kadına sahil güvenlik ekipleri bazı sorular sordu ve ardından üzerinde arama yaptı. Ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Kadının üzerinde, pantolonunun içerisine tek tek bağlayarak yerleştirdiği 24 adet çöl faresi tespit edildi. Çöl farelerini akrabalarına ve yakın çevresine vermek için satın aldığını söyleyen kadın kaçakçılık çetesi için çalıştığı düşünülüyor.

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Kadının pantolunundan tam 24 tane fare çıktı böyle şey görülmedi

Hastalık taşıyor olabilecekleri şüphesiyle veterinerler tarafından çöl farelerinin yaşamlarına uyutularak son verildi.60 yaşındaki kadın, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü kapsamında ceza aldı.

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Kadının pantolunundan tam 24 tane fare çıktı böyle şey görülmedi

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