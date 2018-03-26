Kadını ellerinden bağladı sokakta kırbaçladı sonra herkes tecavüz...

Kadına yönelik şiddetin ne yeri ne de zamanı... Her geçen artan kadına yönelik şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Şiddetin dozu her geçen gün boyut değiştirerek ve büyüyerek artıyor. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler izleyenlerin kadını dondurdu. Sokak ortasında elleri bağlanarak kırbaçlanan bu kadına, çevredekiler zor durumundan yararlanarak bir de tecavüz etmeye çalıştı.