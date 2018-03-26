Kadını ellerinden bağladı sokakta kırbaçladı sonra herkes tecavüz...

Kadına yönelik şiddetin ne yeri ne de zamanı... Her geçen artan kadına yönelik şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Şiddetin dozu her geçen gün boyut değiştirerek ve büyüyerek artıyor. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler izleyenlerin kadını dondurdu. Sokak ortasında elleri bağlanarak kırbaçlanan bu kadına, çevredekiler zor durumundan yararlanarak bir de tecavüz etmeye çalıştı.
Hindistan’da bir adam, kendisini aldattığını iddia ettiği karısını, herkesin ortasında 100 kere kırbaçlayarak bayılttı. Yerel basın, etraftakilerin bayılan kadına tecavüz girişiminde bulunduğunu iddia etti.
Geçen hafta Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradeş bölgesinde çekilen görüntüler, ülke gündemini salladı. Elleri bir ağaca bağlanan kadın, kocası tarafından yüz kere kırbaçlandı. Darbelere dayanamayarak bayılan kadına, dehşet verici olayı izleyenlerin tecavüz girişiminde bulundukları öne sürüldü.
Polis, bölgenin önde gelen yaşlılarının, sevgilisiyle kaçan kadına böyle bir cezayı uygun gördüğünü ifade etti.
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