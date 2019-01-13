Kadın'da kim ölecek Bennu Yıldırımlar diziden ayrılıyor mu

FOX TV ekranlarında salı gününün yıldızı olan Kadın dizisinde bu hafta yer yerinden oynayacak. 46. bölüm fragmanı yayınlanan dizi yeni bölümü ile izleyici şok edecek! Kadın dizisinin 46. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın'da kim ölecek?

FOX TV ekranlarında salı gününün yıldızı olan Kadın dizisinde bu hafta yer yerinden oynayacak. 46. bölüm fragmanı yayınlanan dizi yeni bölümü ile izleyici şok edecek! Peki Kadın son bölümde diziye kim veda ediyor? 45. bölüm ile 2018 yılının son bölümünü ekranlara getiren dizide heyecan dolu dakikalar yaşandı. Twitter

Facebook 1 11

FOX TV ekranlarında salı günü yayınlanan Kadın dizisinin 46. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın 46. bölüm fragmanı olay oldu. Sıkı rakiplerine rağmen reyting listelerinde zirveyi kimseye bırakmayan Kadın dizisinde başrol oyuncularında biri veda edecek. Nezir’in adamları birisini vurdu. Vurulan büyük ihtimal Hatice oldu. Hatice ölecek mi sorusu ise en çok sorulan soruların başında geliyor. Bennu Yıldırımlar diziden ayrılacak mı? Twitter

Facebook 2 11

Başrollerinde Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Feyyaz Duman ve Seray Kaya gibi güçlü isimlerin olduğu dizinin yeni bölümünde nefesler tutulacak. Kadın 46. bölüm fragmanında Bahar'ın evinden bir ceset çıkarılıyor. Bahar'ın evinden çıkarılan ceset kimin? Herkes bunu merak ediyor. Twitter

Facebook 3 11