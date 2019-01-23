Kadın'da izleyiciyi yıkan ayrılık! Veda mesajı gözyaşlarına boğdu

Fox TV ekranlarının fenomen dizisi Kadın, 3 haftalık bir tatilin ardından önceki akşam 46. bölümüyle kaldığı yerden devam etti. Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk’un yer aldığı dizide, Ayça Erturan'ın canlandırdığı 'Yeliz' karakterinin ölüm sahnesi ise izleyen herkesi şoke etti. Hayranları "Ayça Erturan Kadın'dan ayrıldı mı?" sorusunun yanıtını merak ederken güzel oyuncu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Kadın'ın son bölümünde Nezir'in adamlarının Bahar'ı kaçıracağını öğrenen Sarp, çocukları ve Bahar'ı alarak evden kaçırdı. Ancak Nezir'in adamları Bahar'ın evine silahlarıyla geldi. Evde yaşanan tartışma sırasında adamlardan biri Yeliz'i silahla vurarak öldürdü. Böylece Kadın'da Yeliz'i canlandıran oyuncu Ayça Erturan da 46. bölümde diziye veda etti. Erturan, ardından Instagram hesabından bir mesaj yayınlayarak şunları dile getirdi;