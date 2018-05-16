Kadınbudu köfteyi hem lezzetli hem de pratik bir şekilde hazırlayabileceksiniz. Kadınbudu köfte nasıl yapılır sorusunu soruyorsanız işte sizlere kadınbudu köfte tarifi:

Kadınbudu Köfte Malzemeler: 500 gramorta yağlı kıyma,1 adet yumurta, 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1/2 çay bardağı haşlanmış pirinç, 1,5 çay kaşığı tuz, 1,5 çay kaşığı karabiber, 1,5 çay kaşığı kimyon, 1/2 su bardağı un

Köfteleri kızartmak için: 1 su bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı galeta unu, 2 adet yumurta (çırpılmış)

Kadınbudu Köfte Hazırlanışı: 1/2 su bardağı pirinci tuz ve su ile birlikte hafif yumuşayana kadar kaynatın. Çok yumuşamamasına dikkat edin.

Bir tavada zeytinyağı ile soğanları yumuşayana kadar kavurun.

Sarımsakları da ekleyip kavurmaya devam edin.

Kıymanın yarısını soğan ve sarımsakların içerisine alın ve suyunu salıp, çekene kadar kavurun. Pişen kıymaları ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Geniş bir kasede çiğ kıyma, un, haşlanmış pirinç, pişip soğuyan soğanlı kıyma harcını, yumurta ve tüm baharatları bir araya getirip yoğurun.

Yoğurduktan sonra üzerine streç çekip 30 dakika buzdolabında bekletin. Bekleyen harçtan yumurtadan biraz daha büyük parçalar koparıp yuvarlayarak şekil verin. Şekil verilmiş köfteleri önce galeta ununa, sonra yumurtaya batırıp kızgın yağda kızartın.



Servis ederken püre ve sotelenmiş sebzeler ile servis edebilirsiniz, afiyet olsun!