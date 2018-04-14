Kadına şiddetin içler acısı görüntüsü...

Çin'de çekilen görüntülerde kadına şiddetin başka bir boyutunu görüyoruz. Yanındaki erkek tarafından şiddete uğradığı düşünülen kadın, her yeri kanlar içinde kalmış bir şekilde çöp kovasında oturmuş. Çaresiz ve yorgun bir şekilde gözüken kadın, eline aldığı cep telefonuyla oyalanıyor ve çevresindekilerin yardımlarını da reddediyor. Şiddet eyleminin neden gerçekleştiği hakkında bir bilgi bulunmuyor.Yanındaki erkek arkadaşı polis tarafından gözaltına alındı. Kadının çaresiz hali ise çevredekiler tarından böyle kaydediliyor.

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