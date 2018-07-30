Kadına şiddet sosyal medyayı salladı!

Fransa’nın başkenti Paris’teki bir kadının şiddete maruz kaldığı görüntüler otaya çıktı. Son dönemde kadınlara yönelik tacizin çok tartışıldığı ve konuyla alakalı birçok yasa çalışmalarının yapıldığı dönemde Paris’in 19’uncu bölgesinde bir kadına sokak ortasında tokat atıldı.

Bir restoranın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 24 Temmuz günü restoranın yanındaki kaldırımda hızlıca arkasına bakarak gelen kırmızı elbiseli bir genç kızın, elinde bir torba ile peşinden gelen bir adamdan tokat yediği görüldü. Peşinden bağırarak gelen adamı görünce durup bakan genç kıza adamın şiddetli bir tokat atması üzerine kafede bulunan tüm müşterilerin şok olduğu ve bir genç adamın sandalye alarak tacizciye yöneldiği, fakat bir şey yapamadığı kameraya yansıdı. Sosyal medyadan Laura Calu adındaki bir komedyenin olaya tepki göstermesi ile ortaya çıkan görüntülerdeki genç kızın isminin Marie olduğu ve kendisini taciz eden adama boyun eğmediği için şiddet gördüğü aktarıldı. Görüntülere sosyal medyadan tepki yağarken daha önce “erkeklerin kadınları rahatsız etme özgürlüğü var” diyerek polemik oluşturan ünlü kadın sanatçı Catherine Deneuve’e atıfta bulunuldu.

  • Dünya 30 Temmuz 2018 11:32
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