Kadına köpek ve kumandalı işkence! (+18)

3 çocuk annesi 45 yaşındaki M.G. 10 sene evli kaldığı eşi tarafından şiddetin her türlüsünü gördü. Eşinin ayağını çekyata bağlayarak kırdığını, doktora götürmemesi nedeniyle 6 ay boyunca yerlerde sürünerek yaşadığını, eşinin zorlamasıyla sıcak tüpün üzerine oturduğunu iddia etti. Yaraları yüzünden aylarca oturamayan, kıyafet giyemeyen talihsiz kadının yaşadıkları bununla da sınırlı kalmadı. Eşinin jiletle dudaklarının kenarının kestiğini ve aynalara bakamadığını söyledi. Eşinin kafasına ayakkabıyla vurduğunu ve yarılan kafasını eşinin diktiğini söyledi.

M.G. fiziksel şiddetin yanı sıra cinsel şiddete de maruz kaldı. Eşinin kendisinden kumandayı cinsel organına koymasını ve evin içinde öyle dolaşmasını istediğini söyledi. Genç kadının sabrını taşıran ise eşinin kendisini köpek ile beraber olmaya zorlaması oldu. Bu olaydan sonra 3 çocuğunu da alarak kadın sığınma evine sığındı. 2 sene sonunda kadın sığınma evinden çıkarak çevresinden gelen yardımlarla geçinmeye başladı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle üç çocuğunu yetiştirme yurduna bırakmak zorunda kaldı. Verdiği hukuk mücadelesi sonucunda koruma kağıdı aldı. Eşi 15 sene hapis cezası aldı fakat cezası onanmadığı için hala dışarıda. Can güvenliği olmadığını söyleyen talihsiz kadın eşinin hala kendisine haber göndererek ulaşmaya çalıştığını belirtti.M.G. şimdi eski sağlığına kavuşup yetiştirme yurdunda olan çocuklarını da yanına alarak kendisine yeni bir hayat kurmak istiyor…

  • Güncel 28 Mart 2018 14:44
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • DOĞRUSÖZ 28 Mart 2018 15:43 Yarabbi , sen şu kulunu koru . Bu hale getiren bu kadından kötü olur inşaAllah . Ölemezsin ! Sürüm sürüm sürünsün . Devlet bebekleri gibi bu zavallı kadıncada kol kanat gerecektir. Yeterki Bakanımızın kulağına gitsin !

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