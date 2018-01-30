  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kadına dayağı önlemek isteyen genç futbolcu öldürüldü

Kadına dayağı önlemek isteyen genç futbolcu öldürüldü

İstanbul Yedikulespor'un lisanslı futbolcusu Yunus Emre İzol, Moldovalı E.D’ye şiddet uygulayan Ayhan A’yı durdurmak isterken bıçaklanarak öldürüldü. 2 kişinin de yaralandığı olayı gerçekleştirdiği belirlenen Ayhan A, gözaltına alındı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 29-01-2018 18:57 - Güncelleme: 30-01-2018 00:57

Yunus Emre İzol ve arkadaşları, önceki gece saat 23.00 sıralarında Yedikule İmrahor Caddesi üzerinde sohbet ediyordu. Bu sırada taksiye binmeye çalışan bir kadına bir erkeğin sadırdığını gördüler. Darp edilen kadını kurtarmak isteyen İzol ve arkadaşlarına, kadını darp eden kişi bıçakla saldırdı. İzol, kalbine aldığı 2 bıçak darbesiyle hayatını kaybederken, Abdülhamit Akın ve Uğur Taşkın yaralandı.

Saldırı sırasında eli yaralanan saldırgan tedavi için gittiği hastanede Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırganın, emniyette kasten yaralamadan kaydı bulunan 38 yaşındaki Ayhan A. olduğu belirlendi. Ayhan A, sorguya alındı.

Polisin yaptığı araştırmaya göre; alkollü olduğu belirtilen Ayhan A, İmrahor Caddesindeki taksi durağının yanında bekliyordu. Yolun karşısında bekleyen Moldovalı E.D’ye, telefonunu çaldığını söyleyerek tartışmaya başladı. E.D, bu suçlamayı reddederek taksiye binmek için hamle yaptı.

Ayhan A, E.D’yi darp etmeye başladı. Yunus Emre İzol ve arkadaşları, Ayhan A’ya,”Ayıptır karşındaki kadın, neden vuruyorsun” dedi. Ayhan A, kadını darp etmeye devam edince, Yunus Emre İzol, arkadaşlarıyla birlikte kadını saldırıdan kurtarmak için müdahale etti. Bu sırada Ayhan A, yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak, İzol ve arkadaşlarına sapladı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kadına dayağı önlemek isteyen genç futbolcu öldürüldü haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Ömer Bayram 29 Ocak 2018 23:07 Bu tipleri içeri atıp besleyen sistemi Allah kahretsin bunları dışarı salan savcı ve hakimleride Allah kahreylesin kendi başalrına gelsin gelsinki doğru karar verebilsinler.Sırf korktukları için ceza veremeyen bu kişilerinden haklarında soruşturma açılması lazım bir suçluyu serbest bırakan en son görevli kimse onuda meslekten ihraç edeceksin o zaman adil yargılama olur. Şeriata karşı çıkan zavallılar şeriat olsa mazlumu kimse incitebilirmi. Kimse haketmediği bir şeyi gasp edip çalabilirmi.Kimse bir cana haksız yere kıyabilirmi.

    CEVAP YAZ 0 3
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat