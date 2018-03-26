  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kadın yolcuyu darbettiği söylenen UBER şoförü serbest

Kadın yolcuyu darbettiği söylenen UBER şoförü serbest

Atatürk Havalimanı'na taksiyle yaralı halde getirilen kadının, UBER'den çağırdığı aracın sürücüsü tarafından darbedildiği ortaya çıktı. Sürücü gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-03-2018 12:57 - Güncelleme: 26-03-2018 12:57

Atatürk Havalimanı'na taksiyle yaralı halde getirilen kadının, özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan UBER'den çağırdığı aracın sürücüsü tarafından dövüldüğü öğrenildi.

Sürücü ise ifadesinde ücret tartışması yaşadıklarını ancak kadın yolcuyu kendisinin darp etmediğini araçtan inerken düştüğünü söyledi.

Sürücü ve yolcu arasındaki tartışmanın ses kaydı ortaya çıktı. Ücretle ilgili anlaşmazlığa düştüğü anlaşılan sürücü ve yolcu arasındaki tartışmada kadının hakaretler ve tehditler yağdırdığı görüldü.

Araç durduğunda ses kaydı da sona erdi. Tartışma sırasında kadın yolcunun kızının sessiz kalması dikkat çekti. Taksiyle Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne getirilen burnundan yaralı haldeki Birgül E. için sağlık ekipleri çağrıldı.

MÜDAHALENİN ARDINDAN EMNİYETE İFADE VERDİ

Buraya gelen sağlık ekipleri, kadına ambulansta müdahalede bulundu. Birgül E. daha sonra terminal içindeki kliniğe sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Birgül E, Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Birgül E.'yi havalimanına getiren taksinin sürücüsü Murat Tuğa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Basın Ekspres Yolundan Atatürk Havalimanı'na dönerken yol kenarında duran bir araç gördüğünü söyledi.

GÖRGÜ TANIĞI TAKSİCİNİN İFADESİ

Bir sorun olduğunu düşünerek durduğunu anlatan Tuğa, "Bir kız gelip yardım istedi. UBER sürücüsü, VIP bir araçtı. Resimleri de hatta bende mevcut. Ben kızla ilgilenirken hanımefendiyi olduğu gibi araçtan bariyerlerin üzerine attı. Resim ve görüntüleri mevcut. İnsanlık dışı bir durum. Bir insanın yapabileceği bir şey değil. Ben denk geldim. İnsanlar güvenip itibar ediyorlar. Aracın resimleri de mevcut. Sürücüyü de tarif edebilirim. Sürücü kaçtı. Hatta beni de araçla beraber bir şerit sürükledi. Az daha ben de kazaya maruz kalabilirdim. İstinye’den binmişler, havalimanına kadar gelecekler. Bulundukları istikamete kadar 250 lira istenmiş. Hanımefendi itiraz edince, 'Ben havalimanına girmiyorum, girersem bana ceza uygulayacaklar' demiş. Bütün sıkıntı fazla para istemekten dolayı." diye konuştu. Bu arada, Birgül E.'nin ABD'ye gidecek kızı, polislerin yardımıyla uçağına ulaştırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sivil trafik polislerince gözaltına alınan UBER sürücüsü M.Ü. (24), işlemleri için polis merkezine teslim edildi. Zanlı M.Ü.'nün ifadesinde ücret tartışması yaşadıkları kadın yolcunun araçtan inerken düştüğünü söylediği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ü., dün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. UBER sürücüsü M.Ü.’nün Küçükçekmece Adliyesindeki işlemlerinin ardından ‘adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kadın yolcuyu darbettiği söylenen UBER şoförü serbest haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro