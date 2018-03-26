Kadın yolcuyu darbettiği söylenen UBER şoförü serbest

Atatürk Havalimanı'na taksiyle yaralı halde getirilen kadının, özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan UBER'den çağırdığı aracın sürücüsü tarafından dövüldüğü öğrenildi.

Sürücü ise ifadesinde ücret tartışması yaşadıklarını ancak kadın yolcuyu kendisinin darp etmediğini araçtan inerken düştüğünü söyledi.

Sürücü ve yolcu arasındaki tartışmanın ses kaydı ortaya çıktı. Ücretle ilgili anlaşmazlığa düştüğü anlaşılan sürücü ve yolcu arasındaki tartışmada kadının hakaretler ve tehditler yağdırdığı görüldü.

Araç durduğunda ses kaydı da sona erdi. Tartışma sırasında kadın yolcunun kızının sessiz kalması dikkat çekti. Taksiyle Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne getirilen burnundan yaralı haldeki Birgül E. için sağlık ekipleri çağrıldı.

MÜDAHALENİN ARDINDAN EMNİYETE İFADE VERDİ

Buraya gelen sağlık ekipleri, kadına ambulansta müdahalede bulundu. Birgül E. daha sonra terminal içindeki kliniğe sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Birgül E, Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Birgül E.'yi havalimanına getiren taksinin sürücüsü Murat Tuğa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Basın Ekspres Yolundan Atatürk Havalimanı'na dönerken yol kenarında duran bir araç gördüğünü söyledi.

GÖRGÜ TANIĞI TAKSİCİNİN İFADESİ

Bir sorun olduğunu düşünerek durduğunu anlatan Tuğa, "Bir kız gelip yardım istedi. UBER sürücüsü, VIP bir araçtı. Resimleri de hatta bende mevcut. Ben kızla ilgilenirken hanımefendiyi olduğu gibi araçtan bariyerlerin üzerine attı. Resim ve görüntüleri mevcut. İnsanlık dışı bir durum. Bir insanın yapabileceği bir şey değil. Ben denk geldim. İnsanlar güvenip itibar ediyorlar. Aracın resimleri de mevcut. Sürücüyü de tarif edebilirim. Sürücü kaçtı. Hatta beni de araçla beraber bir şerit sürükledi. Az daha ben de kazaya maruz kalabilirdim. İstinye’den binmişler, havalimanına kadar gelecekler. Bulundukları istikamete kadar 250 lira istenmiş. Hanımefendi itiraz edince, 'Ben havalimanına girmiyorum, girersem bana ceza uygulayacaklar' demiş. Bütün sıkıntı fazla para istemekten dolayı." diye konuştu. Bu arada, Birgül E.'nin ABD'ye gidecek kızı, polislerin yardımıyla uçağına ulaştırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sivil trafik polislerince gözaltına alınan UBER sürücüsü M.Ü. (24), işlemleri için polis merkezine teslim edildi. Zanlı M.Ü.'nün ifadesinde ücret tartışması yaşadıkları kadın yolcunun araçtan inerken düştüğünü söylediği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ü., dün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. UBER sürücüsü M.Ü.’nün Küçükçekmece Adliyesindeki işlemlerinin ardından ‘adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.